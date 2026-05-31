Eglise Saint-Folquin 62570 WIZERNES, Eglise Saint-Folquin rue Léon Blum 62570 WIZERNES, Wizernes

Eglise Saint-Folquin 62570 WIZERNES Samedi 4 juillet, 20h00 Eglise Saint-Folquin rue Léon Blum 62570 WIZERNES Pas-de-Calais

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la « Nuit des églises », La chorale « Les Voix de Saint-Folquin » de Wizernes ouvrira les portes de l’église à tous ceux qui voudront

entrer, prier et chanter, Avec des chants du répertoire de John Littleton,

des chants à Marie, un hommage à Saint François d’Assise: « Laudato si » ,

poème…Cela basé sur l’accueil, la fraternité ,le partage.

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