Eglise Saint-Fursy de Pys (Somme), Pys, Pys

Informations pratiques

Eglise Saint-Fursy de Pys (Somme) Samedi 19 septembre, 14h00 Pys Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’entrée sera libre et une visite commentée sera proposée en chaque début d’heure.

Pys 8 rue d’Anjou 80648 Pys Pys 80300 Somme Hauts-de-France 0632616460 L’ensemble Art déco de l’église Saint-Fursy de Pys, par ses façades en briques extrêmement sobres contraste avec le riche décor monumental en céramiques aux tons à dominante bleu, le mobilier dessiné par Maurice Dhomme poutre de gloire, fonts baptismaux, ambon, autels latéraux et autel-majeur), donnant une impression harmonieuse, solide et de pureté des solutions architecturales apportées par le binôme Andrieu et Dhomme. Dans les régions dévastées, cet architecte et ce céramiste associés proposent une modernité structurelle tout en se basant sur les références archéologiques et les traditions constructives régionales. Gare d’Albert (Somme)

L’entrée sera libre et une visite commentée sera proposée en chaque début d’heure.

©Michel MATHIEU