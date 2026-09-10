AGENDA · Soulvache
Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Jacques · Soulvache
Informations pratiques
Eglise Saint Jacques 19 et 20 septembre Eglise Saint Jacques Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Eglise du XIXème siècle.
Eglise Saint Jacques 5 rue de Martigné 44660 Soulvache Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 80 52
Eglise du XIXème siècle.
©CCCD
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