Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache

Informations pratiques

Eglise Saint Jacques 19 et 20 septembre Eglise Saint Jacques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Eglise du XIXème siècle.

Eglise Saint Jacques 5 rue de Martigné 44660 Soulvache Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 80 52

Eglise du XIXème siècle.

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