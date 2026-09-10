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Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Jacques · Soulvache

Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Jacques
Adresse
5 rue de Martigné 44660 Soulvache
Ville
44660 Soulvache
Département
Loire-Atlantique

Eglise Saint Jacques 19 et 20 septembre Eglise Saint Jacques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Eglise du XIXème siècle.

Eglise Saint Jacques 5 rue de Martigné 44660 Soulvache Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 80 52
Eglise du XIXème siècle.

©CCCD

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