Parc musée des mines de fer de la Brutz, Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz, Soulvache
samedi 19 septembre 2026 · Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz · Soulvache
Informations pratiques
Parc musée des mines de fer de la Brutz 19 et 20 septembre Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du XXe siècle.
Le parc-musée exposera pour la première fois une partie de sa collection de minéraux.
samedi 19 et dimanche 20 septembre visites guidées (durée 1h30 environ) – voir horaires sur www.minesdelabrutz.fr
visite guidée, présentation vidéo suivie d’une visite de la scénographie de fond de mine et du carreau avec transport à bord du train minier.
8€/ adulte et 6€ (tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) – gratuité: -12 ans
Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz Rougé-Soulvache 44660 Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 11 30 83 58 [{« link »: « http://www.minesdelabrutz.fr »}]
Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du XXe siècle.
OTI CCCD