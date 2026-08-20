Parc musée des mines de fer de la Brutz, Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz, Soulvache

samedi 19 septembre 2026 · Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz · Soulvache

Informations pratiques

Parc musée des mines de fer de la Brutz 19 et 20 septembre Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du XXe siècle.

Le parc-musée exposera pour la première fois une partie de sa collection de minéraux.

samedi 19 et dimanche 20 septembre visites guidées (durée 1h30 environ) – voir horaires sur www.minesdelabrutz.fr

visite guidée, présentation vidéo suivie d’une visite de la scénographie de fond de mine et du carreau avec transport à bord du train minier.

8€/ adulte et 6€ (tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) – gratuité: -12 ans

Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz Rougé-Soulvache 44660 Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 11 30 83 58 [{« link »: « http://www.minesdelabrutz.fr »}]

Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du XXe siècle.

OTI CCCD