Église Saint-Jean de Cassignas – visite libre, Église Saint-Jean, Cassignas
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean · Cassignas
Informations pratiques
Église Saint-Jean de Cassignas – visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Jean Lot-et-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construite à l’époque romane, l’église a connu d’importantes transformations au fil des siècles. Elle a notamment été largement remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles, tout en conservant les traces de ses origines médiévales.
Église Saint-Jean Les Bourdiels, 47340 Cassignas Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 54 81 https://www.grand-villeneuvois.fr
L’église aurait été construite durant l’époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en grande partie aux XVIIIe et XIXe siècles.
©CAGV, Pays d’art et d’histoire