Informations pratiques

La Lande-Chasles

Église Saint-Jean

Chemin de l’église La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de cette église romane du 12e siècle qui possède un retable en pierre calcaire du 18e siècle et des vitraux du 19e siècle. L’édifice est classé Monument Historique en 1984.

Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.

Visites commentées par Jean-Christophe Rouxel, maire de La Lande Chasles.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h. .

Chemin de l’église La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 82 74 01 lalandechasles@free.fr

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English :

Visit this 12th-century Romanesque church with its 18th-century limestone altarpiece and 19th-century stained glass windows. The building was listed as a Monument Historique in 1984.

L’événement Église Saint-Jean La Lande-Chasles a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME