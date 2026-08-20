AGENDA · Quéant
Église Saint-Léger de Quéant, Église Saint-Léger de Quéant, Quéant
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Léger de Quéant · Quéant
Informations pratiques
Église Saint-Léger de Quéant Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Léger de Quéant Pas-de-Calais
Limité à 100 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Reconstruite après la guerre, elle est remarquable pour ses statues et ses vitraux.
Un mini fascicule d’informations sera laissé à disposition sur place
Église Saint-Léger de Quéant 4 rue de l’église – Quéant Quéant 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Reconstruite après la guerre, elle est remarquable pour ses statues et ses vitraux.