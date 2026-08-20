Église Saint-Léger de Quéant, Église Saint-Léger de Quéant, Quéant

Informations pratiques

Église Saint-Léger de Quéant Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Léger de Quéant Pas-de-Calais

Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Reconstruite après la guerre, elle est remarquable pour ses statues et ses vitraux.

Un mini fascicule d’informations sera laissé à disposition sur place

Église Saint-Léger de Quéant 4 rue de l’église – Quéant Quéant 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Reconstruite après la guerre, elle est remarquable pour ses statues et ses vitraux.