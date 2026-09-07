Église Saint-Léger – Saudemont, Église Saint-Léger – Saudemont, Saudemont

Informations pratiques

Église Saint-Léger – Saudemont Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Léger – Saudemont Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église et duc clocher historique de 10h à 18h

Visites commentée des chapelles à 10h30 et à 15h30

Église Saint-Léger – Saudemont 2 rue du général de gaulle – saudemont Saudemont 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite commentée de l’église et duc clocher historique de 10h à 18h

© Église Saint-Léger Saudemont – Matthieu Bequart