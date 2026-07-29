Informations pratiques

Villebernier

Église Saint-Mainboeuf

1 rue Beauvoyer Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Remarquable par son clocher roman de type angevin du 11e siècle, l’édifice religieux est inscrit au titre des Monuments Historiques et labellisé Églises Accueillantes en Anjou.

Visites libres, un livret présente l’architecture et l’histoire de l’église.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

1 rue Beauvoyer Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 25 mairie@villebernier.fr

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English :

Remarkable for its 11th-century Angevin Romanesque bell tower, the church is listed as a Historic Monument and has been awarded the Églises Accueillantes en Anjou label.

L’événement Église Saint-Mainboeuf Villebernier a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME