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Eglise Saint-Martin de Cramoisy, Eglise de Cramoisy, Cramoisy

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Cramoisy · Cramoisy

Eglise Saint-Martin de Cramoisy, Eglise de Cramoisy, Cramoisy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Cramoisy
Adresse
Rue de l'eglise 60660 Cramoisy
Ville
60660 Cramoisy
Département
Oise

Eglise Saint-Martin de Cramoisy 19 et 20 septembre Eglise de Cramoisy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècle, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.
Vous y verrez des statues de Saint-Martin du XVIIIe siècle, de Saint-Sébastien du XVIIe siècle, d’une tête de femme couronnée du XIIIe siècle, de Saint-Antoine de Padoue, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie de Roland François Perthuis et Marie Malle et des boiseries.

Eglise de Cramoisy Rue de l’eglise 60660 Cramoisy Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France
Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècle, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.

Mairie de Cramoisy