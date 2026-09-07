Eglise Saint-Martin de Cramoisy, Eglise de Cramoisy, Cramoisy

Informations pratiques

Eglise Saint-Martin de Cramoisy 19 et 20 septembre Eglise de Cramoisy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècle, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.

Vous y verrez des statues de Saint-Martin du XVIIIe siècle, de Saint-Sébastien du XVIIe siècle, d’une tête de femme couronnée du XIIIe siècle, de Saint-Antoine de Padoue, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie de Roland François Perthuis et Marie Malle et des boiseries.

Eglise de Cramoisy Rue de l’eglise 60660 Cramoisy Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France

Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècle, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.

Mairie de Cramoisy