Eglise Saint Martin – Villebourg (37), Eglise de Villebourg 37370, Villebourg

Eglise Saint Martin – Villebourg (37) Samedi 27 juin, 17h30 Eglise de Villebourg 37370 Indre et Loire

Entrée libre, sur inscription pour les places du repas (06 85 11 33 15)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

17h30 Visite commentée de l’église et des oeuvres d’art

18h30 Messe

20h repas partagé dehors ( ou dans la salle des fêtes)- barbecue – Inscription pour organiser tables et bancs au 06 85 11 33 15 avant le 15 juin

Eglise de Villebourg 37370 Place de l’église Villebourg 37370 Indre et Loire centre Val de loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 11 33 15 »}]

Visite commentée de l’église, messe, repas paroissial- Samedi 27 juin 2026 Indre et Loire Paroisse Notre Dame de la Clarté Dieu