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AGENDA · Vauxrezis

Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis, église Vauxrezis, Vauxrezis

samedi 19 septembre 2026 · église Vauxrezis · Vauxrezis

Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis, église Vauxrezis, Vauxrezis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Vauxrezis
Adresse
église Vauxrezis
Ville
02200 Vauxrezis
Département
Aisne

Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis 19 et 20 septembre église Vauxrezis Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

ouverture de l’église

église Vauxrezis église Vauxrezis Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France
ouverture de l’église

©ville Soissons