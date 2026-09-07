Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis, église Vauxrezis, Vauxrezis

Informations pratiques

Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis 19 et 20 septembre église Vauxrezis Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

ouverture de l’église

église Vauxrezis église Vauxrezis Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France

ouverture de l’église

©ville Soissons