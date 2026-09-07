AGENDA · Vauxrezis
Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis, église Vauxrezis, Vauxrezis
samedi 19 septembre 2026 · église Vauxrezis · Vauxrezis
Informations pratiques
Eglise Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis 19 et 20 septembre église Vauxrezis Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
ouverture de l’église
église Vauxrezis église Vauxrezis Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France
ouverture de l’église
©ville Soissons