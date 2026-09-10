Exposition : Vauxrezis, d’hier à aujourd’hui, église Vauxrezis, Vauxrezis
samedi 19 septembre 2026 · église Vauxrezis · Vauxrezis
Informations pratiques
Exposition : Vauxrezis, d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre église Vauxrezis Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture de l’église et visite guidée à 15h le samedi et le dimanche.
Profitez d’une exposition de photos anciennes du village et de ses hameaux et relevez le défi ! Sauriez-vous retrouver où ont été prises les photographies anciennes ? Venez entre amis ou en famille, associer ces clichés de la Grande Guerre avec des photos prises en 2026 !
église Vauxrezis église Vauxrezis Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France
Ouverture de l’église et visite guidée à 15h le samedi et le dimanche.
©Ville Soissons
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