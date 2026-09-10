Exposition : Vauxrezis, d’hier à aujourd’hui, église Vauxrezis, Vauxrezis

Informations pratiques

Exposition : Vauxrezis, d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre église Vauxrezis Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église et visite guidée à 15h le samedi et le dimanche.

Profitez d’une exposition de photos anciennes du village et de ses hameaux et relevez le défi ! Sauriez-vous retrouver où ont été prises les photographies anciennes ? Venez entre amis ou en famille, associer ces clichés de la Grande Guerre avec des photos prises en 2026 !

église Vauxrezis église Vauxrezis Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France

Ouverture de l’église et visite guidée à 15h le samedi et le dimanche.

©Ville Soissons