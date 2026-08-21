Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Moraches
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nazaire et Saint-Celse · Moraches
Informations pratiques
Église Saint-Nazaire et Saint-Celse 19 et 20 septembre Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir cette église de style flamboyant, classée aux Monuments Historique en 1926. La visite guidée est à 10h les deux jours, vous pourrez également visiter librement les lieux toute la journée !
Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Route de Corbigny 58420 Moraches Moraches 58420 Dompierre-sur-Héry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 63 15 45 98 Construite au début du XVIe siècle dans le style gothique flamboyant, l’église de Moraches vient d’être restaurée. À l’intérieur, des peintures murales ont été mises à jour et mises en valeur. Moraches est situé sur la Départementale 5 entre Corbigny et Brinon-sur-Beuvron.
Venez découvrir cette église de style flamboyant, classée aux Monuments Historique en 1926. Visite guidée à 10h les deux jours, visite libre toute la journée.
©Jean Milliard