Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Moraches

Informations pratiques

Église Saint-Nazaire et Saint-Celse 19 et 20 septembre Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir cette église de style flamboyant, classée aux Monuments Historique en 1926. La visite guidée est à 10h les deux jours, vous pourrez également visiter librement les lieux toute la journée !

Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Route de Corbigny 58420 Moraches Moraches 58420 Dompierre-sur-Héry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 63 15 45 98 Construite au début du XVIe siècle dans le style gothique flamboyant, l’église de Moraches vient d’être restaurée. À l’intérieur, des peintures murales ont été mises à jour et mises en valeur. Moraches est situé sur la Départementale 5 entre Corbigny et Brinon-sur-Beuvron.

Venez découvrir cette église de style flamboyant, classée aux Monuments Historique en 1926. Visite guidée à 10h les deux jours, visite libre toute la journée.

©Jean Milliard