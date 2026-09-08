AGENDA · Vitz-sur-Authie
Église Saint-Nicolas à Vitz sur Authie, église Saint-Nicolas Vitz sur Authie, Vitz-sur-Authie
samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Nicolas Vitz sur Authie · Vitz-sur-Authie
Informations pratiques
Église Saint-Nicolas à Vitz sur Authie Samedi 19 septembre, 14h00 église Saint-Nicolas Vitz sur Authie Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église avec ces statuettes du XVIe et XVIIe siècle
église Saint-Nicolas Vitz sur Authie rue du moulin – vitz sur authie Vitz-sur-Authie 80150 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église avec ces statuettes du XVIe et XVIIe siècle
© Vue du village de Vitz-sur-Authie – P. Garcet