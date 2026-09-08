Église Saint-Nicolas à Vitz sur Authie, église Saint-Nicolas Vitz sur Authie, Vitz-sur-Authie

Informations pratiques

Église Saint-Nicolas à Vitz sur Authie Samedi 19 septembre, 14h00 église Saint-Nicolas Vitz sur Authie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église avec ces statuettes du XVIe et XVIIe siècle

église Saint-Nicolas Vitz sur Authie rue du moulin – vitz sur authie Vitz-sur-Authie 80150 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église avec ces statuettes du XVIe et XVIIe siècle

© Vue du village de Vitz-sur-Authie – P. Garcet