Église Saint-Omer Quaëdypre, Église Saint-Omer, Quaëdypre

Informations pratiques

Église Saint-Omer Quaëdypre 19 et 20 septembre Église Saint-Omer Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église du XIème siècle à 3 nefs (hallekerque) classée.

Riche mobilier également classé provenant de l’Abbaye Saint-Winoc et du Couvent des Dominicains de Bergues : magnifique buffet d’orgue, 82 stalles, chaire, banc de communion, 5 retables, tabernacle en écaille de tortue.

A découvrir : Bannière de procession restaurée.

Dimanche 20 septembre : visite guidée proposée à 15h

Église Saint-Omer Contour de l’église – 59380 Quaëdypre Quaëdypre 59380 Nord Hauts-de-France 0664795162 Eglise hallekerque à 3 nefs, classée Monument Historique.

Riche mobilier classé provenant pour partie de l’abbaye Saint-Winoc de Bergues et du couvent des Dominicaines. A 25, sortie 16 (Bergues)

Eglise du XIème siècle à 3 nefs (hallekerque) classée.

© Association promotion patrimoine historique Quaëdypre