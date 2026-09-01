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Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Orens Gère-Bélesten

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Orens · Gère-Bélesten

Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Orens Gère-Bélesten

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Église Saint-Orens
Adresse
Bourg de Gère
Ville
64260 Gère-Bélesten
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Gère-Bélesten

Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. Reconstruite au XIXᵉ. Réemploi probable des matériaux de l’ancienne église. Ensemble de verrières à personnages et héraldiques.   .

Église Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 71 

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English : Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026 Gère-Bélesten a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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