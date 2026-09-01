Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Orens Gère-Bélesten
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Orens · Gère-Bélesten
Informations pratiques
Gère-Bélesten
Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026
Église Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre samedi et dimanche. Reconstruite au XIXᵉ. Réemploi probable des matériaux de l’ancienne église. Ensemble de verrières à personnages et héraldiques. .
Église Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 71
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English : Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Église Saint-Orens Journées européennes du patrimoine 2026 Gère-Bélesten a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées