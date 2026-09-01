Église Saint-Paul : la délicate conservation des décors peints, Eglise Saint-Paul, Cologny

Informations pratiques

Église Saint-Paul : la délicate conservation des décors peints Dimanche 13 septembre, 14h00, 16h00 Eglise Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Entre 1918 et 1925, Georges de Traz, également connu sous le pseudonyme de François Fosca, a réalisé, sur les voûtes en demi-berceau des bas-côtés, une remarquable suite de peintures illustrant la fondation de l’Église d’après les Actes des Apôtres. Leurs couleurs lumineuses et leur vitalité captivent immédiatement le regard… mais un examen attentif révèle une réalité plus préoccupante : la couche picturale se soulève, s’écaille et commence à se détacher de son support.

Cette visite vous invite à pénétrer dans les coulisses de leur sauvegarde, en découvrant les interventions mises en œuvre pour stabiliser et préserver ces peintures. Elle sera également l’occasion d’aborder la technique singulière de l’artiste, qui associe la cire d’abeille et l’huile de lin.

Enfin, le parcours s’élargira à l’ensemble du décor intérieur conçu sous le patronage de Maurice Denis, afin de comprendre son rôle dans le renouveau de l’art sacré en Suisse romande au début du 20e siècle.

Visite guidée par les conservatrices-restauratrices et conservateurs-restaurateurs de l’Atelier META

Dimanche, 13.09.2026 14:00 – 15:30 (25 places)

Dimanche, 13.09.2026 16:00 – 17:30

Réservation obligatoire – voir lien ci-dessous

Eglise Saint-Paul Avenue de Saint-Paul 6, 1223 Cologny Cologny 1224 Genève https://saintpaul.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/manifestations/manifestations-detail/eglise-saint-paul-la-delicate-conservation-des-decors-peints/ »}]

Visite guidée dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine

DR decouvrir-le-patrimoine.ch