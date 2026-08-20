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Église Saint-Pierre à Rancé, Église de Rancé, Rancé

samedi 19 septembre 2026 · Église de Rancé · Rancé

Église Saint-Pierre à Rancé, Église de Rancé, Rancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Rancé
Adresse
rue de l'église 01390 Rancé
Ville
01390 Rancé
Département
Ain

Église Saint-Pierre à Rancé 19 et 20 septembre Église de Rancé Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de Rancé a révélé les vestiges d’une construction du premier quart du 12e siècle, édifiée en galets. Venez admirer cette église romane, le plus ancien monument de Rancé et le principal témoin de l’histoire du village.

Église de Rancé rue de l’église 01390 Rancé Rancé 01390 La Petite Farjonnière Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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