Église Saint-Pierre à Rancé, Église de Rancé, Rancé

Informations pratiques

Église Saint-Pierre à Rancé 19 et 20 septembre Église de Rancé Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de Rancé a révélé les vestiges d’une construction du premier quart du 12e siècle, édifiée en galets. Venez admirer cette église romane, le plus ancien monument de Rancé et le principal témoin de l’histoire du village.

Église de Rancé rue de l’église 01390 Rancé Rancé 01390 La Petite Farjonnière Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’église de Rancé a révélé les vestiges d’une construction du premier quart du 12e siècle, édifiée en galets. Venez admirer cette église romane, le plus ancien monument de Rancé et le principal de du…

Mairie de Rancé