Église Saint-Pierre de Monbalen – visite libre, Église Saint-Pierre, Monbalen

Informations pratiques

Église Saint-Pierre de Monbalen – visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez cette église, reconnaissable à son clocher-mur triangulaire et à la baie gothique qui éclaire son chœur. Remaniée à plusieurs reprises au fil des siècles, elle conserve un intéressant décor sculpté, témoin de son histoire et de l’évolution de son architecture.

Église Saint-Pierre Le bourg, 47340 Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 54 81 https://www.grand-villeneuvois.fr Cet édifice possède un plan atypique puisque la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. L’église présente également des modillons sculptés sur le chevet d’époque romane, un clocher-mur triangulaire et une baie gothique dans le chœur.

Église présentant un clocher-mur triangulaire ainsi qu’une baie gothique dans son chœur. Elle a connu différentes modifications au fil des siècles mais conserve un décor sculpté à découvrir.

©Rachid Houanoh