Informations pratiques

Parnay

Église Saint-Pierre de Parnay

1 rue de l’église Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de cette église du 11e siècle, remaniée au 16e siècle.

Elle est précédée d’une galerie à charpente abritant un portail orné de décors de la Renaissance. L’église accueille le Tombeau de Jean Du Plessis, seigneur de Parnay, écuyer et conseiller du Roi René D’Anjou et de Demoiselle Michelle des Clausis, Dame de Parnay.

Située au bord du coteau, ses fondations sont consolidées dans les années 1960 puis lors d’une campagne de restauration en 2011. Elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1950.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

1 rue de l’église Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 61 mairie-parnay@wanadoo.fr

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English :

Free visit of this 11th century church, reworked in the 16th century.

L’événement Église Saint-Pierre de Parnay Parnay a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME