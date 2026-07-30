Informations pratiques

Parnay

Les Accords de Chefs au Clos d’Entre les Murs

Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Ultime soirée d’été au Clos d’Entre les Murs il vous est proposé de vivre un moment unique au cœur de cette parcelle chargée d’histoire, où le théâtre, la gastronomie et les vins du domaine s’unissent pour créer une expérience unique !

Laissez-vous émouvoir par la dernière représentation du monologue consacré à Antoine Cristal, figure emblématique du saumurois, magnifiquement interprété pour l’occasion par Philippe Minvielle.

Pour poursuivre cette parenthèse unique, Gaëtan Leveugle, Chef du restaurant Gargamelle à Saumur, et Stéphane Jakic, Chef formateur d’une grande école parisienne, signent une création culinaire à quatre mains composée de 8 créations gastronomiques associées avec 6 cuvées du domaine. Une expérience éphémère, conçue exclusivement pour cette ultime soirée au Clos d’Entre les Murs, qui mettent en valeur les produits locaux et de saison.

Cette prestation comprend

– le monologue théâtral

– la dégustation dînatoire gastronomique 8 mets et 6 vins

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 23h. .

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

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English :

The Last Evening of Summer at Clos d’Entre les Murs: Come enjoy a unique evening in the heart of this historic estate, where theater, fine dining, and the estate’s wines come together to create an unforgettable experience!

L’événement Les Accords de Chefs au Clos d’Entre les Murs Parnay a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME