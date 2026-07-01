Eglise Saint-Pierre du Plessis-Macé, Eglise Saint-Pierre, Le Plessis-Macé

Informations pratiques

Eglise Saint-Pierre du Plessis-Macé 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située au coeur du bourg, face au château, l’église du Plessis-Macé datant du XVe siècle et dédiée à Saint Pierre, se singularise par son clocher à base carré, sa flèche d’ardoise à huit pans, sa haute toiture en pente et sa cheminée (extrêmement rare dans nos églises), qui s’élève de l’ancienne chapelle.

Elle fut érigée en 1472 sur les vestiges de la première église détruite en 1350 lors de la guerre de cent ans. Construite aux frais de Louis de Beaumont, seigneur du Plessis-Macé, elle eut le privilège d’être consacrée en 1474 au même titre que les basiliques ou cathédrales – 14 croix ayant en leur centre un pique flamme témoignent encore de cette consécration.

L’église n’est pas classée, mais les trois vitraux qui datent de sa construction – choeur et chapelles attenantes – sont protégés au titre des monuments historiques depuis 1980. Il en est de même pour une des quatre cloches du clocher qui est datée de 1699.

Nouveauté : La réfection du vitrail principal situé derrière le choeur a été totalement rénové en 2022.

Eglise Saint-Pierre 2 rue de Bretagne – Le Plessis-Macé Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire Accès parking

Située au cœur du bourg, face au château, l’église du Plessis-Macé datant du XVe siècle et dédiée à Saint Pierre, se singularise par son clocher à base carré, sa flèche d’ardoise à huit pans, …

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