Les demoiselles de la nuit, Château du Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou, Le Plessis-Macé

Informations pratiques

Les demoiselles de la nuit Lundi 24 août, 20h00 Château du Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T20:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T20:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00

Immergez-vous au cœur de la nuit, autour du château du Plessis-Macé pour apprendre, rêver et voler avec les chauves-souris. Avec la LPO et le Conseil départemental dans le cadre des RDV nature en Anjou.

Château du Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Château du Plessis-Macé 49770 Le Plessis-Macé Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/lamaisondelenvironnement »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}]

Immergez-vous au cœur de la nuit, autour du château du Plessis-Macé pour apprendre, rêver et voler avec les chauves-souris.

Louis Marie Préau