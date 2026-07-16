Église Saint Pierre Saint Paul ou ‘histoire d’un village à travers les siècles, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Saulx-Marchais

Informations pratiques

Église Saint Pierre Saint Paul ou ‘histoire d’un village à travers les siècles 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église du XVIIIᵉ siècle de Saulx-Marchais ouvre ses portes pour une journée de découverte et de médiation autour de son histoire et de sa restauration.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront parcourir une exposition installée dans l’édifice, mettant en valeur les œuvres et objets conservés dans l’église. Des explications permettront de mieux comprendre leur origine, leur symbolique et leur place dans la vie religieuse et locale au fil des siècles.

Une attention particulière sera portée aux traces de l’ancien village et des édifices antérieurs, encore visibles dans certains éléments architecturaux et réemplois de matériaux. Ces vestiges témoignent des différentes étapes de construction et de transformation du site, offrant un véritable voyage dans le temps au cœur de l’histoire de Saulx-Marchais.

Des panneaux et des interventions explicatives présenteront également les travaux de rénovation du bâti récemment réalisés ou en cours. Les visiteurs pourront ainsi comprendre les enjeux de la restauration : consolidation des structures, préservation des éléments patrimoniaux et respect de l’architecture d’origine.

Cette journée se veut à la fois pédagogique et immersive, permettant de découvrir un patrimoine vivant, entre histoire, mémoire du village et sauvegarde d’un édifice emblématique.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 41 Rue de l’Église, 78650 Saulx-Marchais, France Saulx-Marchais 78650 Yvelines Île-de-France Église remarquablement unitaire édifiée en 1718 et 1719 par le frère convers François Romain, ingénieur et inspecteur des Pont et Chaussées. Le savant appareil de brique, pierre et moellons des élévations externes évoque fortement les origines septentrionales du constructeur (Hollande) donnant une touche d’étrangeté à ce bâtiment de conception classique. Façade occidentale sommée d’un clocher, autrefois pourvu d’un toit à l’impériale. Nef à vaisseau unique de trois travées que précède une travée de clocher, choeur de trois travées dans le prolongement. Les intérieurs, voûtés en brique ou lambrissés, ont conservé des vestiges de leur décoration originelle.

Exposition « Église Saint Pierre Saint Paul ou ‘histoire d’un village à travers les siècles »

©Marilyne Gamblin