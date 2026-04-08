Eglise Saint-Symphorien d’Andard, Eglise de Saint-Symphorien d’Andard, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saint-Symphorien d'Andard · Loire-Authion
Informations pratiques
Eglise Saint-Symphorien d’Andard 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Symphorien d’Andard Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Symphorien d’Andard, dont les origines remontent aux XIe et XIIe siècles et témoignent de près de mille ans d’histoire. Remaniée au fil des siècles, elle conserve de nombreux éléments remarquables, notamment son clocher roman, sa verrière gothique représentant l’Annonciation, une chaire sculptée du XVIIe siècle et les fresques réalisées en 1943 par l’artiste angevin Abel Pineau.
Inscrite au titre des monuments historiques depuis 1957, elle constitue un précieux témoignage du patrimoine religieux et architectural de l’Anjou.
Eglise de Saint-Symphorien d’Andard Rue Louis Hennequin 49800 Andard Loire-Authion 49800 Andard Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre de l’église Saint-Symphorien d’Andard, dont les origines remontent aux XIe et XIIe siècles et témoignent de près de mille ans d’histoire.
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Apéro concert Brain Sur l’Authion Loire-Authion 3 juillet 2026
- Croisière apéritive sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion 3 juillet 2026
- Croisière Formule P’tit Mousse avec Loire Odyssée Loire-Authion 8 juillet 2026
- Cyanotype en Loire avec Loire Odyssée Loire-Authion 8 juillet 2026
- Visite animée D’une Rive à l’Autre Loire-Authion 9 juillet 2026