Eglise Saint-Symphorien d’Andard, Eglise de Saint-Symphorien d’Andard, Loire-Authion

Informations pratiques

Eglise Saint-Symphorien d’Andard 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Symphorien d’Andard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Symphorien d’Andard, dont les origines remontent aux XIe et XIIe siècles et témoignent de près de mille ans d’histoire. Remaniée au fil des siècles, elle conserve de nombreux éléments remarquables, notamment son clocher roman, sa verrière gothique représentant l’Annonciation, une chaire sculptée du XVIIe siècle et les fresques réalisées en 1943 par l’artiste angevin Abel Pineau.

Inscrite au titre des monuments historiques depuis 1957, elle constitue un précieux témoignage du patrimoine religieux et architectural de l’Anjou.

Eglise de Saint-Symphorien d’Andard Rue Louis Hennequin 49800 Andard Loire-Authion 49800 Andard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de l’église Saint-Symphorien d’Andard, dont les origines remontent aux XIe et XIIe siècles et témoignent de près de mille ans d’histoire.