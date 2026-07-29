Informations pratiques

Vernoil-le-Fourrier

Église Saint-Vincent de Vernoil

Rue de l’église Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Remontant au 10e siècle, le style de cette église étonne par ses parties romanes des 11e et 12e siècle, peu communes en Anjou.

Elle le doit à ses parties romanes, datant des 11e et 12e siècles, peu communes en Anjou. Son clocher de la fin du 12e siècle, donne un aperçu de la grandeur de cet édifice qui fut jadis l’un des plus imposants d’Anjou. Si vous vous aventurez vers le chœur, vous pourrez admirer trois vitraux historiés conçus en 1883 par les illustres maîtres verriers d’Angers Megnen, Clamens et Bordereau.

Visites libres, livret en français, pour mettre en valeur les points les plus remarquables de l’édifice, qui fut, dit-on, le plus haut clocher d’Anjou pendant près de 400 ans.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 17h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

Rue de l’église Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 51 13 secretariat@mairievernoil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dating back to the 10th century, the style of this church is astonishing, with Romanesque sections dating from the 11th and 12th centuries, which are unusual in Anjou.

L’événement Église Saint-Vincent de Vernoil Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME