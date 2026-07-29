Informations pratiques

Vernoil-le-Fourrier

Escape game dans les rues du bourg de Vernoil-le-Fourrier

14 bis Place du champ de Foire Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ce jeu de piste patrimoine, composé de différentes étapes dans le bourg, conduira les participants à emprunter un circuit d’environ 3 km ponctué par des énigmes sur des éléments significatifs de l’histoire du village.

Petite restauration et rafraîchissements proposés par une association.

Annonce des résultats du jeu de pistes.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 Horaires de départ à partir de 14h.

Départ entre 14h et 14h30 et arrivée prévue entre 16h et 17h. .

14 bis Place du champ de Foire Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This heritage scavenger hunt, consisting of various stops throughout the village, will take participants on a roughly 3-kilometer route punctuatedwith riddles about significant aspects of the village’s history.

L’événement Escape game dans les rues du bourg de Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME