Eglise St Aignan d’Ivoy le Pré, église saint aignan d’ivoy le pré 18380, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Eglise St Aignan d’Ivoy le Pré Vendredi 3 juillet, 20h30 église saint aignan d’ivoy le pré 18380 Savoie

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

C’est un partage de témoignage exceptionnel que nous ppropose Thomas Storelli, celui d’une amitié profonde entre l’evêque d’Oran et son chauffeur Mohamed.Le dominicain Adrien Candiard a retranscrit dans un livre ces échanges bienveillants et respectueux, ce dialogue interreligieux exemplaire. Dans un « one-man show », le comédien nous les fait revivre avec un accompagnement musical de Tony Be Good. L’évêque et son chauffeur mourront ensemble dans un attentat à la bombe de leur voiture le 1er août 1996.

église saint aignan d’ivoy le pré 18380 grande rue Saint-Martin-de-Belleville 73440 Val Thorens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mairyms29@orange.fr »}]

une représentation théâtrale de le pièce tirée du livre d’Adrien Candiard « Pierre et Mohamed » théatre dialogue