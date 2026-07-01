Plongez au cœur de la tradition à la ferme de la Trantsa !, Les Belleville, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Plongez au cœur de la tradition à la ferme de la Trantsa ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Les Belleville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Rejoignez-nous à 11 h pour découvrir le secret de la fabrication de la Transta. La visite de notre ferme vous révèlera les secrets de l’élevage de nos brebis laitières.

Les Belleville Le Chatelard Les Belleville, 73440 Saint-Martin-de-Belleville Saint-Martin-de-Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 64 25 38 58 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 25 38 58 »}] Ferme la Tranta, au hameau du Chatelard dans la vallée des Belleville. Parking à proximité de la ferme. Signalétique depuis le hameau.

Rejoignez-nous à 11 h pour découvrir le secret de la fabrication de la Transta.

©Vincent Lottenberg