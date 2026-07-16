Portes ouvertes Musée de Saint Martin de Belleville, Musée de Saint-Martin, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Portes ouvertes Musée de Saint Martin de Belleville 19 et 20 septembre Musée de Saint-Martin Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée de Saint Martin de Belleville

Situé au cœur du village, dans une ancienne ferme bellevilloise, le Musée retrace cent cinquante ans d’histoire de cette haute vallée savoyarde. De l’apogée de la civilisation agro-pastorale au 19e siècle, à l’essor du ski et des stations de sports d’hiver.

NOUVEAU : Expérience immersive au musée

Mêlant carte en relief, vidéos et projections, le nouveau dispositif interactif du musée permet de découvrir la vallée des Belleville comme si on la survolait ! L’expérience propose un voyage à travers le temps, de l’époque glaciaire à aujourd’hui, pour comprendre comment les paysages et les activités humaines ont façonné la vallée dans le temps

Visites libres sam et dim 9h00 ⤏ 12h / 13h ⤏ 17h00

Renseignements : 04 79 00 20 00

Musée de Saint-Martin Place de l’église, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Martin-de-Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 00 20 00 http://www.st-martin-belleville.com Situé au cœur du village de Saint-Martin-de-Belleville, dans une ancienne ferme bellevilloise, le musée de Saint-Martin retrace 150 ans d’histoire de cette haute-vallée de montagne. La visite s’organise en trois périodes : l’apogée de la civilisation agro-pastorale au 19e siècle, les mutations industrielles du début du 20e siècle et la révolution touristique entamée dans les années 60, avec l’aménagement des sites des Menuires et de Val Thorens. La visite est rendue vivante par des témoignages enregistrés d’anciens Bellevillois et des films racontant la construction des stations, ou reconstituant des scènes de la vie traditionnelle.

Journées européennes du patrimoine

©OT Menuires St Martin