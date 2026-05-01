Isigny-le-Buat

Eglise St Martin de Chalandrey

17 Grande Rue Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite libre de l’église St Martin de Chalandrey, exposition du tableau de l’annonciation récemment restauré avec la participation du département et de la région. .

17 Grande Rue Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 82 05 76 64

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English : Eglise St Martin de Chalandrey

L’événement Eglise St Martin de Chalandrey Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-04 par Attitude Manche