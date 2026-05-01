Eglise St Martin de Chalandrey Isigny-le-Buat
Eglise St Martin de Chalandrey Isigny-le-Buat samedi 30 mai 2026.
Isigny-le-Buat
Eglise St Martin de Chalandrey
17 Grande Rue Isigny-le-Buat Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite libre de l’église St Martin de Chalandrey, exposition du tableau de l’annonciation récemment restauré avec la participation du département et de la région. .
17 Grande Rue Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 82 05 76 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eglise St Martin de Chalandrey
L’événement Eglise St Martin de Chalandrey Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-04 par Attitude Manche