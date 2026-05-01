Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat
Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat samedi 30 mai 2026.
Isigny-le-Buat
Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune
Les Biards Base de loisirsde la Mazure Isigny-le-Buat Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir la Sélune autrement !
On se laissera porter par le courant pour explorer les nouveaux paysages de la vallée, observer les oiseaux sur le fleuve, repérer les traces de mammifères sur les berges…
(Réservation obligatoire sur HelloAsso) .
Les Biards Base de loisirsde la Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr
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English : Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune
L’événement Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts