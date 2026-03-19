El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand

El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées

Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Gratuité moins de 18 ans, élèves du CRR de Clermont-Ferrand et écoles de musique de la métropole.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25 22:15:00

Date(s) :

2026-04-25

La liberté est sans cesse à reconquérir, parce que les institutions sont stables, mais le peuple change.

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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

Freedom is constantly being reconquered, because institutions are stable, but people change.

L’événement El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-19 par Clermont Auvergne Volcans