El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand
El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand samedi 25 avril 2026.
El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées
Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Gratuité moins de 18 ans, élèves du CRR de Clermont-Ferrand et écoles de musique de la métropole.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25 22:15:00
Date(s) :
2026-04-25
La liberté est sans cesse à reconquérir, parce que les institutions sont stables, mais le peuple change.
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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Freedom is constantly being reconquered, because institutions are stable, but people change.
L’événement El Pueblo Unido Maroussia Gentet | | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-19 par Clermont Auvergne Volcans