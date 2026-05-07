Élection Miss & Mister Phénix Nouvelle Aquitaine Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac
Élection Miss & Mister Phénix Nouvelle Aquitaine Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac samedi 6 juin 2026.
Labastide-d’Armagnac
Élection Miss & Mister Phénix Nouvelle Aquitaine
Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Labastide d’Armagnac se transforme en capitale du glamour ! La Salle des Fêtes devient le théâtre d’une soirée prestigieuse l’élection de Miss & Mister Phénix Nouvelle-Aquitaine. Sous la thématique envoûtante du Cinéma , laissez-vous transporter par un spectacle de haute volée.
Labastide d’Armagnac se transforme en capitale du glamour ! La Salle des Fêtes devient le théâtre d’une soirée prestigieuse l’élection de Miss & Mister Phénix Nouvelle-Aquitaine. Sous la thématique envoûtante du Cinéma , laissez-vous transporter par un spectacle de haute volée.
Venez acclamer les candidats qui rivaliseront d’élégance et de charisme pour décrocher le titre. Entre projecteurs, tapis rouge et mises en scène dignes des plus grands studios, vivez une immersion totale au cœur du 7ème Art en Landes d’Armagnac.
Un rendez-vous étincelant à ne pas manquer ! .
Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Élection Miss & Mister Phénix Nouvelle Aquitaine
Labastide d’Armagnac is transformed into the capital of glamour! The Salle des Fêtes becomes the stage for a prestigious evening: the election of Miss & Mister Phénix Nouvelle-Aquitaine. Under the spellbinding theme of Cinema , let yourself be transported by a high-flying show.
L’événement Élection Miss & Mister Phénix Nouvelle Aquitaine Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Landes d’Armagnac
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