Visite du domaine et de l’Ecomusée de l’Armagnac, Chateau Garreau, 3800 Route d’Estang, 40240 Labastide d’Armagnac, Labastide-d’Armagnac
Visite du domaine et de l’Ecomusée de l’Armagnac, Chateau Garreau, 3800 Route d’Estang, 40240 Labastide d’Armagnac, Labastide-d’Armagnac vendredi 5 juin 2026.
Visite du domaine et de l’Ecomusée de l’Armagnac 5 – 7 juin Chateau Garreau, 3800 Route d’Estang, 40240 Labastide d’Armagnac Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Après avoir visité à votre rythme le musée du vigneron, le musée des alambics et les expositions, vous serez conduit par un guide à la découverte de la distillation Armagnacaise mais surtout, vous découvrirez le chai souterrain centenaire, unique en Armagnac, où vieillissent les armagnacs du domaine. La visite se termine par une dégustation commentée de Floc de Gascogne et d’armagnacs du domaine … à découvrir absolument.
Réservation conseillée
Chateau Garreau, 3800 Route d’Estang, 40240 Labastide d’Armagnac 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0558448435 »}]
Visite guidée du Chateau Garreau et de l’Ecomusée de l’Armagnac
@chateaugarreau
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