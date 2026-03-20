Electro’fort Festival Fort l’Ecluse Léaz

Electro’fort Festival

Fort l’Ecluse Fort l’Ecluse Rte de Genève Léaz Ain

Tarif : 42 – 42 – 97.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-27 03:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Electro’Fort Festival: c’est reparti pour une 4ème édition !

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Fort l’Ecluse Fort l’Ecluse Rte de Genève Léaz 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 68 63 50 infos@electrofort.fr

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English : Electro’fort Festival

Electro’Fort Festival: here we go again for the 4th edition!

L’événement Electro’fort Festival Léaz a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Gex