ELECTRON @ PALLADIUM : EUPHORIE COLLECTIVE, Palladium, Genève

Informations pratiques

ELECTRON @ PALLADIUM : EUPHORIE COLLECTIVE 10 et 11 octobre Palladium

Early Bird CHF 35.- , Prélocation CHF 39.- , 20 ans 20 francs CHF 25.- , jeunes CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T23:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00 – 2026-10-11T06:00:00+02:00

Depuis quelques années, une nouvelle scène redessine les contours des musiques électroniques. Sans renier les héritages de la techno, de la trance, de la house ou de la rave, elle revendique le retour des mélodies, des montées de tension et un rapport décomplexé au dancefloor. Une génération d’artistes qui fait dialoguer les genres plutôt que de les opposer, réinstallant le plaisir pur de danser au cœur de la fête.

Pour cette nuit au Palladium, Electron réunit quatre artistes qui incarnent chacun cette évolution. Figure incontournable de la scène internationale, Anetha déploie une techno puissante, hybride et résolument tournée vers de nouveaux horizons mélodiques. À ses côtés, DJ HEARTSTRING s’est imposé comme le visage d’une nouvelle génération réinventant la trance avec une énergie irrésistible. Le live SPRIITZZ de Spray apporte une approche plus organique et progressive à cette quête d’intensité, tandis que la Genevoise Peneløpe ouvre la soirée avec des sélections où house, acid et techno hypnotique se rencontrent avec une remarquable fluidité.

Pensée dans son ensemble, cette nuit met en lumière une scène qui partage une même envie de repousser les frontières stylistiques sans jamais perdre de vue l’essentiel, l’énergie du dancefloor. Une continuité où chaque proposition enrichit la suivante, jusqu’à dessiner une trajectoire portée par les mélodies, le mouvement et le plaisir de l’euphorie collective.

Palladium Rue du Stand 3BIS, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 98 25 [{« type »: « link », « value »: « https://electronfestival.ch/events/electron-palladium-euphorie-collective/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/palladium/

Des mélodies euphoriques, des montées de tension et une liberté absolue : une nuit portée par celles et ceux qui réinventent aujourd’hui la fête.

Electron