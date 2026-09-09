Élégance, Fragrance, Fréquence. Un voyage au cœur du vivant., Le sucre au safran, La Chapelle-Vicomtesse

Informations pratiques

Élégance, Fragrance, Fréquence. Un voyage au cœur du vivant. 19 et 20 septembre Le sucre au safran Loir-et-Cher

Accès gratuit, capacité limitée à 50 pers. Parking obligatoire au carrefour de l’Hôtellerie. Prévoir chaussures confortables, gourde si chaleur , K-way si pluie. Nocturnes : lampe de poche conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Notre atelier et notre jardin en permaculture ouvrent leurs portes pour une immersion sensorielle totale.

« mystère » par un plaidoyer et des performances artistiques dans notre jardin. Entre permaculture inculture et agriculture, nous choisissons le parti des saveurs, des rêveurs et des poètes : nous choisissons la performance de l’art-culture alimentaire.

Un événement riche en communication et en échanges, également le soir, à la belle étoile, pour observer la nature entre couleurs, musique et performances.

Découvrez l’exigence d’un savoir-faire artisanal ancré dans le terroir. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : véritable hommage à la biodiversité où arbres et fleurs racontent le vivant.

À la tombée du jour, le jardin se transforme. Guidés par des jeux de lumières des atmosphères colorées alimentées par l’énergie solaire, les espaces se révèlent sous un nouveau jour.

Prenez le temps de vous poser dans nos coins atypiques, détendez-vous , et laissez-vous porter par une ambiance sonore douce et immersive.

Echanges , surprises et moments de pure contemplation, c’est une invitation à ralentir et à savourer la beauté de la nature. Sur place, en toute simplicité.

Un lieu hybride, entre tradition et audace contemporaine, où chaque visiteur est invité à devenir acteur de ce patrimoine vivant. Venez, prenez place, et laissez la magie du lieu opérer.

Cette image est une invitation à lire entre les lignes de notre jardin : la chaise, humble sentinelle de nos absents, témoigne d’une transmission par la trace, tandis que l’enseigne « Atelier » rappelle l’exigence du travail et la dignité des droits humains. Nous ne donnons pas toutes les clés, mais celle-ci vous ouvre la porte de ce jardin-refuge où chaque recoin est une invitation à réfléchir sur ce qui survit et ce que l’on cultive, ensemble, dans le vivant.

Le sucre au safran 3 impasse de l’hôtellerie, 41270 La Chapelle-Vicomtesse La Chapelle-Vicomtesse 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 63 90 76 93 https://www.lesucreausafran.fr https://www.facebook.com/lesucreausafran;https://www.facebook.com/latoqueduperche;https://www.instagram.com/latoqueduperche/;https://www.instagram.com/sucreausafran;https://latoqueduperche.blogspot.com/ Le Sucre au Safran de la Toque du Perche » est un lieu hybride, héritier d’une longue tradition commerçante. Ancien traiteur et épicerie ambulante, notre site a toujours été un carrefour de rencontres et d’événements. Aujourd’hui, nous perpétuons cet esprit de création en transformant l’espace en un « para-atelier » vivant. On y cultive la culture alimentaire autour de notre spécialité historique, le sucre au safran, tout en intégrant un jardin en permaculture. Entre expositions, événements culturels et transmission de savoir-faire, c’est un lieu dédié à la création sous toutes ses formes, où l’histoire artisanale rencontre l’audace contemporaine. Le site est situé précisément au carrefour de l’Hôtellerie, sans ambiguïté possible : nous occupons le carrefour lui-même. Pour garantir le bon déroulement de votre visite, nous mettons à disposition un parking situé en contrebas. Il est impératif de se garer uniquement sur cet espace dédié en bas. Pour des raisons de sécurité et de respect du site, il est formellement interdit de remonter les allées avec un véhicule, quel que soit le chemin. Une fois garés, le site est accessible directement depuis le carrefour.

Venez vivre une expérience hors du temps chez « Le Sucre au Safran de la Toque du Perche ».

©Bernet sébastien