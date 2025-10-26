Elektre Conservatoire Léo Delibes CLICHY

Deux voix féminines, une boîte à rythmes et un bouzouki

électrifié font danser tradition populaire grecque des années 20 et les sons

actuels des villes cosmopolites. Réhabilitant les origines du rébétiko (sorti

des quartiers pauvres d’Athènes par les Grecs exilés d’Asie Mineure qui

chantaient leur vie de bohème), ce trio franco-gréco-congolais habille ces

anciens chants, de textures sonores contemporaines. Trap, club africaine,

électro, bass music, rap, reggaeton… leur univers hybride tradi-moderne

regorge de vibes aussi envoûtantes que dansantes !

ELEKTRE : En lui offrant une parure aux accents trap et reggaeton, le projet Elektre rend hommage aux

origines urbaines du rebetiko : né dans les quartiers pauvres d’Athènes vers 1920, le rebetiko

est le style musical créé par les grecs exilés d’ Anatolie qui chantent une vie de bohème, de

parias, teintée d’ivresse et de clandestinité. En l’actualisant avec les codes urbains

d’aujourd’hui, le trio rend accessible cette musique à un auditoire français plus large.

Le samedi 30 mai 2026

de 15h30 à 16h15

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://youtu.be/KQTHWkBbQbI?si=QKBXUvQ6cGdPVDDf +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr