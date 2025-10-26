Elektre Conservatoire Léo Delibes CLICHY
Elektre Conservatoire Léo Delibes CLICHY samedi 30 mai 2026.
Deux voix féminines, une boîte à rythmes et un bouzouki
électrifié font danser tradition populaire grecque des années 20 et les sons
actuels des villes cosmopolites. Réhabilitant les origines du rébétiko (sorti
des quartiers pauvres d’Athènes par les Grecs exilés d’Asie Mineure qui
chantaient leur vie de bohème), ce trio franco-gréco-congolais habille ces
anciens chants, de textures sonores contemporaines. Trap, club africaine,
électro, bass music, rap, reggaeton… leur univers hybride tradi-moderne
regorge de vibes aussi envoûtantes que dansantes !
ELEKTRE : En lui offrant une parure aux accents trap et reggaeton, le projet Elektre rend hommage aux
origines urbaines du rebetiko : né dans les quartiers pauvres d’Athènes vers 1920, le rebetiko
est le style musical créé par les grecs exilés d’ Anatolie qui chantent une vie de bohème, de
parias, teintée d’ivresse et de clandestinité. En l’actualisant avec les codes urbains
d’aujourd’hui, le trio rend accessible cette musique à un auditoire français plus large.
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 16h15
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://youtu.be/KQTHWkBbQbI?si=QKBXUvQ6cGdPVDDf +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr