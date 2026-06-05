Réchésy

Elevage du Pâquis

Réchésy Territoire de Belfort

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez explorer cette ferme bio engagée dans l’apiculture et l’élevage d’alpagas et de lamas (produits de la ruche et tricots en laine d’alpagas). Baladez-vous au rythme du troupeau dans le cadre bucolique de Réchésy puis, savourez un goûter gourmand pour conclure cette escapade authentique et ressourçante.

A partir de 6 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Prévoir baskets. .

Réchésy 90370 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Elevage du Pâquis

L’événement Elevage du Pâquis Réchésy a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)