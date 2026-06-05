Elevage du Pâquis Réchésy
Elevage du Pâquis Réchésy mercredi 19 août 2026.
Réchésy
Elevage du Pâquis
Réchésy Territoire de Belfort
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez explorer cette ferme bio engagée dans l’apiculture et l’élevage d’alpagas et de lamas (produits de la ruche et tricots en laine d’alpagas). Baladez-vous au rythme du troupeau dans le cadre bucolique de Réchésy puis, savourez un goûter gourmand pour conclure cette escapade authentique et ressourçante.
A partir de 6 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Prévoir baskets. .
Réchésy 90370 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Elevage du Pâquis
L’événement Elevage du Pâquis Réchésy a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)