Élevage la Doudou, Élevage la Doudou, Cheptainville

Élevage la Doudou 6 et 7 juin Élevage la Doudou Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Cette ferme pédagogique d’exploitation propose des visites durant lesquelles vous pourrez admirer plus de soixante chèvres laitières, ainsi que des vaches,des chevaux, des cochons, des ânes, des poneys, la basse-cour avec ses poules, ses oies, ses canards… La traite des chèvres et des vaches a lieu vers 15h30.

Élevage la Doudou 8 chemin du Cimetière 91630 Cheptainville Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.64.56.96.96 »}]

La traite des chèvres et des vaches a lieu vers 15h30

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