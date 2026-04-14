Élevage montagnard & prairies fleuries : ce que les plantes nous racontent – Puy-de-Dôme, Centre montagnard Cap Guéry, Perpezat

Élevage montagnard & prairies fleuries : ce que les plantes nous racontent – Puy-de-Dôme Samedi 13 juin, 14h00 Centre montagnard Cap Guéry Puy-de-Dôme

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Au cours de cette balade au cœur de l’ENS du Guéry mêlant botanique et ethnobotanique, vos guides vous proposeront de découvrir les prairies naturelles du site ainsi que les liens étroits qui unissent plantes, pastoralisme et paysages et qui font la richesse écologique et culturelle de ces milieux. Une co-animation croisant regard scientifique et témoignages issus d’une enquête de terrain menée auprès d’éleveurs du massif du Sancy.

Sortie proposée en collaboration avec Claire Mison, ethnobotaniste, avec le soutien du Département du Puy-de-Dôme.

Durée : 2h30

Tout public, à partir de 12 ans ; limité à 20 participants.

RDV au Centre montagnard Cap Guéry (D983 – 63210 Perpezat). GPS : 45.620692410752326, 2.8201408297964576

Tarifs : gratuit

Réservation : Agenda des ENS63 [https://ens.puy-de-dome.fr/agenda. html#widget-details-offre-6448280](https://ens.puy-de-dome.fr/agenda. html#widget-details-offre-6448280)

Infos : 04 71 77 55 65

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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Une balade botanique et ethnobotanique à l’écoute de ce que les plantes des prairies ont à nous raconter sur le monde qui les entourent.

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