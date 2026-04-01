Élévation II de l’artiste Francis BENINCÀ, Abbaye de Bon-Repos, Bon Repos sur Blavet

Élévation II de l’artiste Francis BENINCÀ 1 avril – 31 octobre Abbaye de Bon-Repos Côtes-d’Armor

Intallation visible dans l’abbaye de Bon-Repos / Entrée du monument : Adulte : 6€ / Réduit : 4€ / Enfant (8-16 ans) : 2,5€ / Enfant (0-7 ans) : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Aujourd’hui en ruine, l’église abbatiale est réduite à l’essentiel, sa fondation. Un modeste terrassement comme ultime vestige en forme le contour.

Pour l’artiste Francis BENINCÀ, il est un appel à l’élévation ; architecturale, spirituelle, intellectuelle, énergétique.

Par un travail de sculpture, l’esquisse d’une partie du bâtiment se révèle dans l’espace avec la force de notre imaginaire.

Il suffit de quelques tiges d’acier, comme des traits de crayon, pour guider notre œil et laisser notre cerveau projeter les volumes disparus.

Invité en 2025, avec l’installation Élévation, l’artiste a réalisé la grande porte de la nef ainsi que la porte des morts. Il joue les prolongations en 2026 et donne à voir deux chapelles avec Élévation II.

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Saint-Gelven Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 24 82 20 https://www.bon-repos.com/ Au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos, fondée au XIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, vous accueille pour une halte réparatrice, culturelle et historique, dans un environnement protégé. Visites, expositions, résidences d’artistes, événements… tout est réuni pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

Installation monumentale de l’artiste Francis BENINCÀ Abbaye de Bon-Repos Francis Benincà

Francis BENINCÀ