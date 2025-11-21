Élever seul(e) son enfant : pas facile de jouer tous les rôles Bibliothèque Georges Brassens Paris

Venez échanger avec d’autres parents et Marion

Leprovost, accompagnante parentale, sur votre quotidien de parent solo :

comment ne pas s’épuiser et alléger sa charge mentale ? Comment mieux vivre les

situations difficiles avec son enfant (sommeil, colère, école, conflits,

etc.) ?

Vous découvrirez des outils et des pistes pour faciliter votre quotidien

et maintenir une bonne relation avec votre enfant.

École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France

Parents parisiens

Rencontre-atelier proposée par L’École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France dans le cadre des Parents Parisiens, animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30.

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr