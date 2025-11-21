Élever seul(e) son enfant : pas facile de jouer tous les rôles Bibliothèque Georges Brassens Paris
Élever seul(e) son enfant : pas facile de jouer tous les rôles Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 31 janvier 2026.
Venez échanger avec d’autres parents et Marion
Leprovost, accompagnante parentale, sur votre quotidien de parent solo :
comment ne pas s’épuiser et alléger sa charge mentale ? Comment mieux vivre les
situations difficiles avec son enfant (sommeil, colère, école, conflits,
etc.) ?
Vous découvrirez des outils et des pistes pour faciliter votre quotidien
et maintenir une bonne relation avec votre enfant.
École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France
Rencontre-atelier proposée par L’École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France dans le cadre des Parents Parisiens, animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.
Le samedi 31 janvier 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30.
Public adultes.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr