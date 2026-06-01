Boynes

Élie Semoun Cactus

Boynes Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Laurent Coignard & Chœurs Éternels présentent Élie Semoun dans son spectacle Cactus au Complexe culturel et sportif de Boynes le samedi 20 juin 2026 à 19h30 ! La première partie est assurée par Les Petits Faubourgs. Tarif 30 €. Billetterie par flashcode, à Boynes le samedi ou sur place.

L’humour s’invite en force dans le Loiret. Laurent Coignard & Chœurs Éternels créent l’événement en présentant le célèbre humoriste Élie Semoun sur la scène de Boynes. Le samedi 20 juin 2026 à 19h30, l’artiste dévoile son tout nouveau spectacle intitulé Cactus , une performance piquante et hilarante fidèle à son univers unique.

Pour lancer cette grande soirée de rire au Complexe culturel et sportif de Boynes (rue du Safran), le groupe Les Petits Faubourgs assure une première partie dynamique.

L’accès à cette manifestation majeure de la région Centre-Val de Loire est proposé au tarif unique de 30 €. Les réservations s’effectuent facilement via le flashcode de l’affiche, les samedis directement à Boynes au magasin Placard oublié, ou directement sur place le soir du spectacle. 30 .

Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 13 84

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English :

Laurent Coignard & Ch?urs Éternels present Élie Semoun in his show Cactus at the Complexe culturel et sportif de Boynes on Saturday June 20, 2026 at 7:30pm! Opening act: Les Petits Faubourgs. Price: 30? Tickets available by flashcode, in Boynes on Saturday or on site.

L’événement Élie Semoun Cactus Boynes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS