Boynes

Fête patronale

Boynes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Boynes organise sa grande fête patronale les 4 et 5 juillet 2026 ! Ce week-end festif propose des manèges, de la restauration, le concert de l’Harmunbo samedi à 19h30, suivi du sosie Johnny Vega à 21h. Une brocante anime le dimanche de 6h à 18h. Infos au 06.99.81.25.18.

Le premier week-end de juillet rime avec convivialité dans le Loiret. Le Comité des Fêtes de Boynes invite le public à sa traditionnelle fête patronale les 4 et 5 juillet 2026. Durant deux jours, la commune s’anime avec des manèges pour petits et grands ainsi qu’un espace restauration et buvette sur place.

Les festivités démarrent le samedi à 19h30 avec le concert de l’Harmunbo (Harmonie de Boynes), suivi à 21h par la performance de Johnny Vega, sosie de Johnny Hallyday, avec séance photos et dédicaces en fin de soirée. Le dimanche, les chineurs se rassemblent de 6h à 18h pour la grande brocante annuelle (emplacement à 2,5€ le mètre).

Ce grand rendez-vous populaire rassemble toutes les générations au cœur de Boynes. Renseignements et réservations au 06.99.81.25.18. .

Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 81 25 18

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English :

The Comité des Fêtes de Boynes is organizing its grand fête patronale on July 4 and 5, 2026! This festive weekend features rides, food and drink, and a concert by Harmunbo on Saturday at 7:30pm, followed by Johnny Vega?s lookalike performance at 9pm. A flea market will be held on Sunday from 6am to 6pm. Info on 06.99.81.25.18.

L’événement Fête patronale Boynes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS