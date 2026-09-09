Elisabeth Buffet Troyes
dimanche 27 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Elisabeth Buffet
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?
Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle.
Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants dans le noir à la thalasso en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux.
Pour qu’on en rit ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Elisabeth Buffet Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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