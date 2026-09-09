Informations pratiques

Troyes

Elisabeth Buffet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?

Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle.



Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants dans le noir à la thalasso en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux.



Pour qu’on en rit ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Elisabeth Buffet Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne