Informations pratiques

Vicq-sur-Nahon

Elle et les Jean en concert

1 Route de Rouvres Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Festif, populaire et convivial, celtique-trad-franco-québécois-irlandais, chants de marins.

Des reprises jubilatoires, des chansons traditionnelles rafistolées, des thèmes celtiques, des relents de musique roots américaine… Le tout réuni en un medley exceptionnel dans lequel viennent se glisser des standards, des chansons françaises du trio ou bien revisitées. Un concert de Elle et les Jean , c’est la musique, les chansons, mais c’est aussi tout ce qui se passe entre les morceaux confidences désopilantes, fâcheries, délire verbal, humour tendre ou noir… Laissez-vous emmener dans cet univers fantaisiste. 10 .

1 Route de Rouvres Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire lesateliersdunahon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive, popular, and lively; Celtic, traditional, French, Quebecois, and Irish music; sea shanties.

L’événement Elle et les Jean en concert Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays de Valençay