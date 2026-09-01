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AGENDA · Vicq-sur-Nahon

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon

dimanche 20 septembre 2026 · Vicq-sur-Nahon

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Lieu-dit La Moustière
Ville
36600 Vicq-sur-Nahon
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Vicq-sur-Nahon

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière

Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le propriétaire vous propose une visite commentée des extérieurs du château de la Moustière à Vicq-sur-Nahon, des communs et du parc, ainsi que de l’intérieur du pigeonnier et de la glacière.
Ouverture uniquement le dimanche après-midi, en présence du propriétaire. 5  .

Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 31 90 

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English :

Visit by the owner of the château?s exterior and the interior of the dovecote and icehouse.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de Valençay

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