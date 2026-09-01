Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon
dimanche 20 septembre 2026 · Vicq-sur-Nahon
Informations pratiques
Vicq-sur-Nahon
Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière
Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le propriétaire vous propose une visite commentée des extérieurs du château de la Moustière à Vicq-sur-Nahon, des communs et du parc, ainsi que de l’intérieur du pigeonnier et de la glacière.
Ouverture uniquement le dimanche après-midi, en présence du propriétaire. 5 .
Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 31 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit by the owner of the château?s exterior and the interior of the dovecote and icehouse.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de Valençay
À voir aussi à Vicq-sur-Nahon (Indre)
- Elle et les Jean en concert Vicq-sur-Nahon 12 septembre 2026
- Visite commentée du château de la Moustière, Château de la Moustière, Vicq-sur-Nahon 20 septembre 2026