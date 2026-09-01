Informations pratiques

Vicq-sur-Nahon

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière

Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le propriétaire vous propose une visite commentée des extérieurs du château de la Moustière à Vicq-sur-Nahon, des communs et du parc, ainsi que de l’intérieur du pigeonnier et de la glacière.

Ouverture uniquement le dimanche après-midi, en présence du propriétaire. 5 .

Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 31 90

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English :

Visit by the owner of the château?s exterior and the interior of the dovecote and icehouse.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de Valençay